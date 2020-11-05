Aytun Çıray'dan depremin vurduğu İzmir için kritik uyarı: "Covid-19 için alarmı veriyorum"
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 6,9 şiddetindeki depremin ardından İzmir'de artışa geçen koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, kurtarma ekibine test yapılması gerektiğini belirtti.
İYİ Parti'li Aytun Çıray, İzmir'de meydana gelen depremin ardından koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekti. "İzmir için Covid-19 alarmı veriyorum" diyen Çıray, "Üzücü depremde 114 kişiyi kaybettik. Ama sadece geçen hafta 'resmi rakamlara' göre 540... Ve 9 ayda 10 binden fazla insanımız koronavirüse kurban gitti. Bugün deprem için bizi topladıkları salon tam bir bulaşma ortamıydı. Ciddiyet, daha çok ciddiyet!" açıklamasında bulundu.
Depremde kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin de koronavirüs testinden geçmesi gerektiğini ifade eden Aytun Çıray, "Deprem kurtarma ekiplerinin tamamı Covid-19 testi yapılarak, karantinaya alınmalı. O çevrede ve çadırlarda yaşayanlara özel ihtimam gösterilmeli ve tarama testleri yapılmalı. Filyasyon ekipleri Bayraklı ve çevresinde yoğunlaşmalı" açıklamasında bulundu.
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