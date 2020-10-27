Aytun Çıray'dan, "İnce'nin kuracağı partiye geçiyor" iddialarına yanıt

27 Ekim 2020 Salı, 23:52

İYİ Parti'nin eski Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bülent Gürsoy, Aytun Çıray'ın Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide yer alacağını iddia etti. Gürsoy Twitter adresinden yayınladığı mesajda, "Size bir kulis haberi vereyim: Aytun Çıray, Muharrem İnce ile görüşüyor ve kuracağı partiye katılmak istiyor" dedi.

Söz konusu mesaja yanıt veren Aytun Çıray, Gürsoy'a sert sözlerle tepki göstererek, Muharrem İnce'ye seslendi. Bülent Gürsoy'a "Yalancı" diyerek tepki gösteren Çıray, "Bana sorabilirdiniz. Yazık, çok yazık. Derhal bunu size kimin söylediğini ifşa edin. Ben bunu gündüz yalanladım. Sayın Muharrem İnce'ye de çağrı yapıyorum; bu yalana izin vermeyin" dedi.