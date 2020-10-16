Azerbaycan: Ermenistan saldırı başlattı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Goranbay, Terter, Ağdam ve Ağcabadi’ya sabah erken saatlerde saldırı başlattığını açıkladı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
SİVİL YERLEŞİM BÖLGELERİNE ATEŞ AÇILDI
Açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
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