Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

AA / İHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 13:21
Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düşürüldü
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.


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