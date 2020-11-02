Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağının daha düşürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürüldüğünü duyurdu.Bakanlık yaptığı açıklamada, dün Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Ermenistan ile Azerbaycan sınırının Zangilan bölgesine saldırma hazırlığında olduığunu, Azerbaycan ordusunun saldırı hazırlığını önceden tespit ederek karşı tarafa ağır kayıplar verdiğini açıkladı.
Çıkan sıcak çatışma sonucunda Ermenistan güçlerinin geri çekildiği ve Azerbaycan ordusunun mevzilere havadan saldıran Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının da imha edildiği duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Destici faturayı CHP'ye kesti!
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Destici faturayı CHP'ye kesti!