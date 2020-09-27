Azerbaycan İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sıkı yönetim uygulamasına giriliyor
Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan, bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 00.00 itibariyle 21 ilçede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Ermenistan'ın düzenlediği saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan'da savaş hali ilan edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı denetim kararnamesi yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silahlı saldırılar ve düzenli askeri provokasyonlar nedeniyle bugün saat 00.00'da ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Sıkıyönetim ilanına ilişkin kararname uyarınca, sıkıyönetimi sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti "Sıkıyönetim Hakkında" Kanununda öngörülen tedbirler 00.00'dan itibaren uygulanmaktadır. Kararnameye göre Bakü, Gence, Sumgayıt, Yevlakh, Mingaçevir, Naftalan, Abşeron, Cabrayil, Fuzuli, Ağcabadi, Beylağan, Ağdam, Berde, Tatar, Goranboy, Göygöl, Taşkaşan, Kadabay, Tovuz, Şamkir, Gazakh bölgelerinde sıkıyönetim sırasında. 21: 00-06: 00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kişilerin özel izin ve kimlik belgeleri olmaksızın sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde bulunması yasaktır"
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