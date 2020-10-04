MSB duyurdu: Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti kurtardı

04 Ekim 2020 Pazar, 15:17

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" bilgisi paylaşıldı.