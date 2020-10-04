MSB duyurdu: Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklamasını yaptı.

AA
04 Ekim 2020 Pazar, 15:17
MSB duyurdu: Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti kurtardı
Abone Ol google-news

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" bilgisi paylaşıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler