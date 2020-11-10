Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da ateşkesin devreye sokulması için ortak bildiri

10 Kasım 2020 Salı, 07:58

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konuya ilişkin açıklamasında,”Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aşağıdaki şartları kabul etmektedir. 10 Kasım 2020, Moskova saati ile saat 00.00 itibari ile Dağlık Karabağ’da ateşkesin ve bütün askeri operasyonun durdurulmasının kabulünü ilan ediyoruz. Bu bildiri uzun yıllar devam eden işgale son veriyor. Bu bildiri Laçın ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.





Taraflar arasında imzalanan ateşkes metnine göre,





1. Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde 10 Kasım 2020 Moskova saatiyle saat 00.00'dan itibaren tam bir ateşkes sağlancaktır, çatışmalar sona erdirilecektir. Azerbaycan ve Ermenistan (bundan sonra taraflar olarak söz edilecek) mevcut pozisyonlarında duracaklardır.

2. Ermenistan'ın kontolündeki Azerbaycan’a ait Ağdam ve Gazağ bölgesindeki alanlar, 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan tarafına iade edilecektir.

3. Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve Laçin Koridoru boyunca, Rusya Federasyonu barışı koruma birliği 1960 hafif silahlı asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 adet otomobil ve özel teçhizat konuşlandırılacaktır.

4. Rusya Federasyonu barışı koruma birliği, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacaktır. Rusya Federasyonu barış gücünün bölgede kalma süresi 5 yıldır. Bu süre, taraflardan biri bu hükmün uygulanasına itirazını sürenin dolmasından 6 ay önce bildirmediği sürece 5 yıl daha otomatik olarak uzayacaktır.

5. Anlaşmanın, çatışmanın taraflarınca uygulanmasını üzerindeki kontrolün etkinliğini artırmak amacıyla, ateşkesin kontrolü için bir ateşkes izleme merkezi konuşlandırılacaktır.

6. Ermenistan 15 Kasım 2020'ye kadar Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini, 1 Aralık 2020'ye kadar Laçin bölgesini iade edecektir. Laçin bölgesinin iadesi, Ermenistan-Dağlık Karabağ bağlantısını sağlayacak Laçin koridoru (5 km derinliğinde) bırakılarak yapılacaktır. Bu hüküm Şuşa şehrini etkilemeyecektir.

Tarafların kararı ile önümüzdeki 3 yıl içinde, Stepanakert-Ermenistan arasındaki yeni bağlantı yolunun inşası planı ve çalışmalarına karar verilecektir. Bu yolun açılmasının ardından Rus Barış gücün bu yeni hatta da konuşlandırılacaktır.

Azerbaycan, Laçin Koridoru’ndaki her iki yönlü araç ve insan güvenliğini sağlamayı garanti eder.

7. Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler, buralara BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolü altında döneceklerdir.

8. Savaş esirleri, diğer tutuklular ve cenazelerin değişimi gerçekleşecektir.

9. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma bağlantıları açılacaktır. Ermenistan, vatandaşların, araçların ve yüklerin her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan'nın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaştırma bağlantıları sağlanacaktır. Ulaştırma bağlantılarının kontrolü, Rusya FSB’nin hudut hizmet organları tarafından sağlanacaktır.

Tarafların anlaşmasıyla, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın batı bölgelerinin bağlantısını sağlayan yeni ulaştırma hatlarının inşası sağlanacaktır.