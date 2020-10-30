Azerbaycan Savunma Bakanlığı günlük bilançoyu açıkladı

30 Ekim 2020 Cuma, 09:54

Azerbaycan ordusu 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken Ermenistan ordusuna darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyu Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerini ve yerleşim yerlerini top ve füze dahil çeşitli silahlarla ateşe tuttuğu belirtildi.

ÇATIŞMALAR AĞDERE, KUBADLI VE HOCAVEND'DE SÜRÜYOR

Çatışmaların ağırlıklı olarak Ağdere, Hocavend ve Kubadlı yönlerinde devam ettiği ve Ermenistan güçlerinin saldırı girişimlerinin kararlı bir şekilde engellendiği ifade edildi. Açıklamada, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine karşı misilleme tedbirleri sonucunda Ermenistan güçleri personeli arasında ölü ve yaralıların olduğu da belirtildi. Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait, 2 Su-25 saldırı uçağı, 3 T-72 tankı, 1 PDM, 2 ‘Smerç’, 1 BM-21 ‘Grad’ roketatar, 10 farklı tipte top, 2 ‘Gvozdika’ obüs, 1 ‘Osa’ ZRK, 1 P-18 radar istasyonu, 4 aracın imha edildiğini açıkladı.