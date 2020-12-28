Azerbaycan, Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti: 1 asker öldü
Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin hayatını kaybederken, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Asgari ücret belli oldu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- Yavuz Bingöl'e 'cahilsin' tepkisi
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- 'O paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Asgari ücret belli oldu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- Yavuz Bingöl'e 'cahilsin' tepkisi
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- 'O paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım