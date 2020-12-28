Azerbaycan, Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti: 1 asker öldü

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin hayatını kaybederken, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

AA / İHA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:24
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.


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