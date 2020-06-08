Aziz Yıldırım: Kupa Fenerbahçe'nin müzesinde gidip baksınlar
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2011 sezonuna ilişkin sözlerine yanıt verdi
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2011 sezonuna ilişkin sözlerine yanıt verdi. Ekti futbolcu Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlayan Yıldırım üzgün olduğunu söyledi.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akkıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar ."
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