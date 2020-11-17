Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de caddeye verildi
Düzce Belediye Meclisi’nin kararıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi, kentteki bir caddeye verildi. Ayrıca caddeye Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu tabela konuldu.
Düzce Belediye Meclisi’nin kararıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi, kentteki bir caddeye verildi. Ayrıca caddeye Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu tabela konuldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi, Düzce Şıralık Spor Kompleksi’nin bulunduğu caddeye verildi. Aziz Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu tabela da caddeye yerleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente çok önemli katkıları olan Aziz Yıldırım’ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, “Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye’nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce’mizde Şıralık’ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.
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