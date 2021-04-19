Baba- oğul evlerinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, haber alınamayan Osman P. (65) ve oğlu Seyit Ali P. (22), evlerinde ölü bulundu.
Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi. Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
BABASINI VURUP, İNTİHAR ETMİŞ
Baba ve oğulun iki gün önce para nedeniyle tartıştığı, dün gece de aynı nedenden tartışma çıktığını değerlendiren polis, Seyit Ali P.'nin kendisine bıçakla saldıran babasını göğsünden tüfekle vurduğunu, ardından doğal gazı açarak yaşamına son verdiğini belirledi.
ANNE İLE 2 KIZININ FERYADI YÜREK BURKTU
Acı haberi alıp eve gelen Gülten P. ile 2 kızı, sinir krizi geçirdi. Gülten P., "Babası 'Seyid oğlum' diye severdi. Ben şimdi nasıl dayanacağım bu acıya, bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında ise iki kız kardeş cenaze aracına sarılarak, "Gardaşım uyan" diye feryat etti.
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