Babacan: 'Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, “görevden affını dileyen” ve “af talebi kabul edilen” ifadeleri geçiyor. Akrabalık boyutu kararnamenin diline bile yansıyor. Burada nihai sorumluluk kimde? En yakın akrabasını göreve getiren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Merkez Bankasını da Bakanı da nihayetinde yönlendiren, Cumhurbaşkanı’nın kendisidir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:
PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ İFLAS ETTİ
Son günlerde yaşadıklarımız, Türkiye’deki yönetim sisteminin ve zihniyetinin iflas ettiğini gösteriyor. Bu basit bir istifa olayı değil. Bir bakanın sosyal medya hesabından ayrılacağını açıklaması, 24 saat boyunca açıklama gelmemesi, pek çok medya kuruluşunun üzerinde baskı hissedip adeta sinyal beklemesi ülkemizin ne hale düştüğünü çok net gösteriyor.
"BAKAN YOK, CUMHURBAŞKANININ AĞZINA BAKAN KADRO VAR"
Bu yeni sistemde bakanların, komisyon başkanlarının, Merkez Bankası Başkanının gücü ve etkisi eskisi gibi değil. Yetki tek bir kişinin elinde. O kişi talimat vermeden kimse yerinden oynayamaz. Bakan, bakan diyoruz ama şu anda Cumhurbaşkanı’nın ağzına bakan bir kadro oluşmuş durumda.
Takım 5-0 gerideyken uzatmalarda oyuncu değiştiriyorlar
Maçı 5-0 kaybeden bir takım düşünün. Hakem dört dakika daha uzatma verir. Şu andaki sadece bir uzatma süresidir. Oyuncu değiştirelim, uzatalım… 5-0 yeniksin, bu maçın dönmesi mümkün değil.
"NİHAİ SORUMLULUĞUN KİMDE OLDUĞU BELLİDİR"
Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, “görevden affını dileyen” ve “af talebi kabul edilen” ifadeleri geçiyor. Akrabalık boyutu kararnamenin diline bile yansıyor. Burada nihai sorumluluk kimde? En yakın akrabasını göreve getiren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Merkez Bankasını da Bakanı da nihayetinde yönlendiren, Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir.
HAVA EKSİ 20 DERECEYE DÜŞMÜŞ, “GÜNLÜK GÜNEŞLİK” DİYORLAR
Çarşı pazar dolaşıp evine üç-beş ürün alan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyor. Esnaf görüyor. Soğuktan titriyor. Hayat pahalılığında şartlar kış şartları. İstediğiniz kadar “Hava ne güzel, üşümemeniz gerekiyor” deyin. Dışarıda hava -20 dereceye düşmüşken, insanlara “Merak etmeyin, hava 20 derece, günlük güneşlik” diye anlattığınızda ikna etmek çok zor.
BİRBİRİNDEN VAHİM İKİ SENARYO
Cumhurbaşkanı, “Ekonomi pik yapıyor” dedikten 2 ay sonra Merkez Bankası Başkanını değiştirdi. İlgili bakan istifa etti, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığındaki ekonomiyle ilgili birimler dahil değişiyor. Burada iki senaryo var:
Birinci senaryo; bu olumsuz tablodan gerçekten haberi yok, ona bambaşka tablolar sunuluyor. Öyleyse hep beraber endişelenmeliyiz. İkinci senaryo; olan biteni biliyor ama vatandaşlara farklı anlatıyor. Bu da bir başka vahim tablodur.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
Video Haberler
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?