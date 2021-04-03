Babacan'dan yurttaşa ATV örneği: Çok uzağa gitmeyin

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:32

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ'da bir yurttaşa İstanbul Sözleşmesini anlattı. Sözleşmenin yanlış olduğunu düşünen bir yurttaşa, Babacan, "Aile yapısı diyorsun da televizyondaki dizilere bakıyor musun?" diye sordu. Yurttaş, "Evet, atv'deki programlar, çok berbat" diyerek karşılık verince Babacan da, "atv kimin kanalı? Bizim eğer mesele bizim aile yapımız ise, şu anda hükümetin yüzde yüz kontrol ettiği, hatta sahibi olduğu televizyon kanallarının yayın politikasına bir bakın. Aile yapısı niye bozuk? Çok öyle uzaklara, sözleşmeye filan gitmeyin" diyerek yanıt verdi.

"ÇOK UZAKLARA GİTMEYİN"





Babacan: İstanbul Sözleşmesi deyince ne geliyor aklınıza ya da ne anlatıyor?

Esnaf: Ailelerin parçalanması, bana göre.

Babacan: Mesela nasıl sebep oluyor parçalanmasına?

Esnaf: Muhafazakar yapıya sahibim ben inşaatta çalışıyorum. Geldim akşam eve karım yemek yapmamış. Ufak bir tartışma çıktı ya, eşim şikayet etti. Beni evden uzaklaştırıyor. Ben 40 yıl çalışmışım. Bir ufak tartışmadan.. Bana göre yanlış.

Babacan: Ufak bir tartışmamı ötesinde bir şey mi?

Esnaf: İnsan eşine ne yapabilir?

Babacan: Kötü şeyler yapanlar oluyormuş.

Esnaf: 2012'de bu sözleşme çıkmış, 2021'deyiz. Aile yapımız berbat oldu.

Babacan: Aile yapısı diyorsun da televizyondaki dizilere bakıyor musun?

Esnaf: Evet, ATV'deki programlar, çok berbat.

Babacan: ATV kimin kanalı?

Esnaf: Tayyip'in kanalı, eleştiriyorum.

Babacan: Ya şimdi bak sözleşmeye takıyoruz. Bizim eğer mesele bizim aile yapımız ise, şu anda hükümetin yüzde yüz kontrol ettiği hatta sahibi olduğu televizyon kanallarının yayın politikasına bir bakın. Aile yapısı niye bozuk? Çok öyle uzaklara, sözleşmeye filan gitmeyin.”