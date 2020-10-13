Babası sahte içkiden yaşamını yitiren yurttaş, o anları anlattı

13 Ekim 2020 Salı, 18:13

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi. Ölümlerle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken vefat edenlerin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu’ndan alınıyor. Sahte içki nedeniyle vefat eden Halit Yüce’nin cenazesi adli tıptan alınırken kızı da yaşananlarla ilgili konuştu.

“6-7 SAAT ÇABALADIM”

Babasının yaşadıklarını anlatan acılı kadın, “Alkol kullanıyordu. Eve geldiğinde rahatsızlanmaya başladı, ben yanındaydım. Gözleri görmemeye başladı. Çok kötüyüm dedi, zorla ikna ettim. 6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım. Gözlerim görmüyor diyordu, sonra hastaneye götürdüm. 3 gün orada uğraştık ama geri gelmedi. 52 yaşındaydı, babam nereden aldı hiç bilmiyorum. Evde içmiyordu. Ne söyleyeyim şu an ne haldeyim onu bilmiyorum” dedi.

Yüce’nin cenazesi ise Kırıklareli’nde defnedilecek.