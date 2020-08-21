'Babil' dizisinde Ozan Güven yerine Onur Saylak rol alacak

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in "Babil" kadrosundan çıkarıldı. Ozan Güven'in başrol oynadığı dizinin yeni 'Egemen'i Onur Saylak oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 10:03
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, başrol oynadığı "Babil" dizisinden ayrılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: Instagram (onursaylak)

Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından, bu sezon "Çukur" dizisinde rol alacağı konuşulan oyuncu Onur Saylak, dizide Ozan Güven'in canlandırdığı 'Egemen' karakterine hayat verecek yeni isim oldu. Oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.


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