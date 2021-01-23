BAE: ‘ABD ile F-35 savaş uçağı anlaşması yapıldı’
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçiliği, ABD ile imzalanan F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA'ların yer aldığı "savunma paketi" anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğunu belirtti.
Ülkelerinin ABD hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barından anlaşmanın yapıldığı, BAE Washington Büyükelçiliği tarafından açıklandı.
Anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu savunma paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı kaydedildi.
TESLİM İÇİN TARİH VERİLMEDİ
Açıklamada, anlaşma metninde söz konusu savunma paketinin teslimi için tahmini bir takvimin yer aldığı aktarılırken, belirli bir tarih ise verilmedi.
Donald Trump'ın, 20 Ocak'taki görevinin son gönünde BAE'ye F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.
ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti.
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