BAE Başkanı 439 mahkumu affetti

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:44

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ramazan ayı dolayısıyla 439 mahkumun serbest bırakılması talimatı verdiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Al Nahyan, ramazanda mahkumların ailelerine kavuşması ve ailevi bağların güçlendirilmesi amacıyla af yetkisini kullandı.

Bu kapsamda Al Nahyan'ın ceza ve ıslah kurumlarına 439 mahkumun af edilmesi talimatı verdiği kaydedildi. Haberde aftan yararlanan mahkumların hangi suçlardan ceza aldığına dair bilgi verilmedi.