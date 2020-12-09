BAE, Çin’in diğer Covid-19 aşısının ilk sonuçlarını paylaştı
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Çin’in Sinopharm ilaç firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğunu açıklayarak, ülkede devam eden denemelerin ara faz analizine ilişkin detayları paylaştı. Katılımcılarda görülen yan etkiler, kaç gönüllüye aşı verildiği ve kaç gönüllünün plasebo aldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Sinopharm‘ın geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca, analiz sonucunda aşının yüzde 99 nötralize edici antikor serokonversiyon oranına sahip olduğu belirtilerek, orta ve şiddetli hastalık vakalarını önlemede yüzde 100 etkinlik gösterdiği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, aşının ara faz analizinde ciddi bir güvenlik endişesine rastlanmadığı da kaydedilirken, aşının ülkedeki denemelerine 125 milletten 31 bin gönüllünün katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Katılımcılarda görülen yan etkiler, kaç gönüllüye aşı verildiği ve kaç gönüllünün plasebo aldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
SPUTNİK V İÇİN GÖNÜLLÜ ARIYOR
Birleşik Arap Emirlikleri, koronavirüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerine katılacak gönüllüler aradığını duyurdu. Sinopharm’ın korona virüs aşısının denemeleri ise Mısır, Ürdün ve Bahreyn’de sürdürülüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz aylarda, Sinopharm ilaç firmasının Çin Ulusal Biotec Grubu (CNBG) birimi olan Pekin Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3'üncü aşama klinik denemelerini başlatmış, eylül ayında da aşının belirli gruplar için acil kullanımını onaylamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt
Video Haberler
- TBMM'de 'bedelli asker milletvekili' tartışması
- İstanbul'da kan donduran cinayet
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt