BAE'de bulunan Sedat Peker'den "Kırmızı bülten" çıkışı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:27

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde oturum hakkı olduğuna dikkat çekti.

Kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığı tartışma konusu olan Peker, “Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz” ifadelerini kullandı.

Peker ayrıca, “15 Temmuz’u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiği için haindir.” yorumlarına tepki gösterdi.