BAE'den yeni seyahat kararı: 2 ülkeye uçuşları askıya aldı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:15

BAE, Covid-19 tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya aldı. BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Covid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

