BAE'den yeni seyahat kararı: 2 ülkeye uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

AA
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:15
BAE'den yeni seyahat kararı: 2 ülkeye uçuşları askıya aldı
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BAE, Covid-19 tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya aldı. BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Covid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.


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