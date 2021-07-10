BAE'den yeni seyahat kararı: 2 ülkeye uçuşları askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
BAE, Covid-19 tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya aldı. BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Covid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.
Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.
Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.
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