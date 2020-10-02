Bafa Gölü'ndeki balıkların neden öldüğü araştırılacak

02 Ekim 2020 Cuma, 08:48

Bölgede faaliyet gösteren Bafa-Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, bölgede balıkçılık yapanlarla görüştü. İncelemeler sırasında bölgede faaliyet gösteren kooperatif yöneticileri, üyeleri ve göl sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ile görüştü. Daha önceden yoğun olarak görülen balık ölümlerinin son 2-3 yıldır görülmediği, son yaşanan olayın ise kurak giden mevsim nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Bu gibi sorunların yaşanmaması için Menderes’ten su girişinin yağışların başladığı zaman olmasının uygun olacağı ifade edildi. Gölde drone ile görüntüleme yapan ekipler, gölden analiz edilmek üzere su örnekleri aldı.