Bafa Gölü'ndeki balıkların neden öldüğü araştırılacak

Bafa Gölü'ndeki balıkların neden öldüğü araştırılacak
Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan, Milas ve Söke ilçe sınırları içindeki Bafa Gölü'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Bölgede faaliyet gösteren Bafa-Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, bölgede balıkçılık yapanlarla görüştü. İncelemeler sırasında bölgede faaliyet gösteren kooperatif yöneticileri, üyeleri ve göl sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ile görüştü. Daha önceden yoğun olarak görülen balık ölümlerinin son 2-3 yıldır görülmediği, son yaşanan olayın ise kurak giden mevsim nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Bu gibi sorunların yaşanmaması için Menderes’ten su girişinin yağışların başladığı zaman olmasının uygun olacağı ifade edildi. Gölde drone ile görüntüleme yapan ekipler, gölden analiz edilmek üzere su örnekleri aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Video Haberler
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama