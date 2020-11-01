Bagajdaki çocuğu görenler şoke oldu
Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şoke oldu.
Olay Bursa İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi.
Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl’ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Görenlerin tepkisine neden olan o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı.
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