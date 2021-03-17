Bağcılar’da bir balıkçıda korkutan patlama
Bağcılar’da gece saatlerinde bir balıkçıda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı patlamada dükkanda bulunan eşyalar sokağa saçıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkânında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.
Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayan yurttaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı.
Dükkanda patlama sonrası büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması ihtimali üzerinde durulurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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