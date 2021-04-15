Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 12 yaralı

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:57

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesine bağlı Habibiye kasabasında bir pazar alanındaki çöp konteynerinin yanında park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti. Irak medyası, aracın bomba yüklü olduğunu ve patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamada 5 aracın da ağır hasar aldığı ifade edildi. Patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.