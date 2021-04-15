Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 12 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta pazar yerindeki bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesine bağlı Habibiye kasabasında bir pazar alanındaki çöp konteynerinin yanında park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti. Irak medyası, aracın bomba yüklü olduğunu ve patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamada 5 aracın da ağır hasar aldığı ifade edildi. Patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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