Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü
Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 gösterici yaşamını yitirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler akşam geç saatlerde yeniden alevlenirken, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldürüldü.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan gösteriler sırasında güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Bu güçlerin müdahalesi sonucu 2 protestocu öldürüldü ve onlarcası yaralandı.
Bazı göstericiler, olay yerinden yayın yaparak, ölü ve yaralıların yakın çevredeki hastanelere kaldırılması için gelen ambulansların güvenlik güçleri tarafından meydana girişine izin verilmediğini belirtti.
Iraklı sivil aktivistler, sosyal medya aracılığıyla Başbakan Mustafa el-Kazımi’yi olaya müdahil olmaya çağırdı.
Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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