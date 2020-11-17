Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.
Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.
Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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