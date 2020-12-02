Bağdat’tan PKK hamlesi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Irak’ta merkezi hükümet ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşma uyarınca terör örgütü PKK’nin Sincar’ı boşaltması için harekete geçildiği belirtildi.

AA’nın haberine göre Bağdat yönetimi, güvenlik güçlerinin Musul’a bağlı Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın açıklamasında, ülkenin kuzeyinde Ninova vilayetine bağlı Ninova Batısı Operasyon Komutanlığı’nın bölgeye konuşlandığı belirtildi. Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek “Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

‘SURİYE’DEN BİN PKK’Lİ SİNCAR’A GİTTİ’

AA’ya konuşan IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını söyledi. Öte yandan AA’nın Irak’ta günlük El Meda gazetesinden aktardığı haberine göre “PKK’ye bağlı silahlı kişiler, Suriye’den Sincar ilçesine giriş yaptı.” Haberde, “PKK’nin, 4 ila 5 karargâhı güvenlik güçlerine teslim ettiği, bunun tamamen çekilmesini gerektiren anlaşmaya aykırı olduğu” belirtildi.

“PKK’nin, Sincar’da örgüte üye olup talimatlarını yerine getirenlere aylık 400 dolar ve bu üyelerin aile fertlerine 100’er dolar para verdiği, Irak Federal Polisi Teşkilatı’nın Sincar’daki güvenliği sağlayacağının duyurulmasından sonra her gün PKK’ye bağlı 100 ila 200 silahlı kişinin Suriye’den Sincar’a giriş yaptığı” iddiası aktarıldı. Buna göre şu ana kadar bin kişinin bölgeye girdiği öne sürüldü. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK’nin de bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor. Ancak kimi yorumda Suriye’deki terör örgütü PKK-YPG yapılanmasının bölgede etkinlik arayışında olduğuna dikkat çekiliyor.