Bağımlı kurtarıcısı Osman abi

15 Ocak 2021 Cuma, 09:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru Osman Yılmaz, aynı mahallede oturan ve uyuşturucu bağımlısı olan arkadaşını kurtarmak için aylarca çaba gösterdi. Onların içerisine girdikçe arkadaşı gibi yüzlerce yaşı küçük çocuğun uyuşturucu bataklığında olduğunu gördü. Devlet kurumları ile işbirliği yaptı, ailelerle görüştü. Uyuşturucu satıcılarına savaş açarak arkadaşını ve gençleri kurtarmak istedi. Aralarında kızların da olduğu gençlerin eğitim, spor olanağı, aile sorunları ve iş bulamamalarından dolayı uyuşturucu kullandığını tespit etti ve Gümüşpala Nafiz Gürman Gençlik Sosyalleşme ve Madde Bağımlıları ile Mücadele Derneği’ni kurdu. Bütün gençleri bir araya getirdi. Onlarla futbol takımı kurdu. Psikolojik destek almalarını sağladı. İşsiz olanlara iş buldu. Ailesi ile sorun yaşayanları barıştırdı.

60 GENCİ KURTARDI

Uyuşturucu bağımlısı gençlere ilaçsız rehabilitasyon hizmeti sunan Osman Yılmaz’ın çabası bi yıl içerisinde etkili oldu. Bölgelerinde uyuşturucu kullanan 16-23 yaş arasında 60’a yakın genci alışkanlıklarından vazgeçirdi. Kullandıkları zehirle hayattan kopmak yerine hayata bağlanmalarını sağladı.

Küçük yaştaki gençlerin göz göre göre bataklığa sürüklenmesine izin vermemek için yola çıktıklarını anlatan Osman Yılmaz, “Çevremde o kadar çok uyuşturucu kullanan varken sessiz kalamazdık. Bu yola arkadaşımı kurtarmak için çıktım ve başardım. Bu sayede onlarca çocuğun zarar görmesini ve başkalarına zarar vermesini engelledik. Bu, tek başıma olmadı, onların kurtulma isteği ile oldu. Bölgede 500’e yakın genç var. Şimdi bunların elinden tutup, hayata bağlamak istiyorum. Ben onlara, uyuşturucunun zararlarını, aileyi, sevgiyi, hayatı, sporu ve gülmeyi öğrettim. Boş gezmeleri yerine spor yapmalarına, kitap okumalarına yardımcı oldum. Onlara el uzattım, onlar bana inanda ve benim yolumda kötülükten ayrıldı” diye konuştu.

Diğer gençleri kurtarmak için belediye ve kurumların desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Benim aldığım maaşın yarısını dernek binasını kirasına ve masraflara veriyorum. Ama az geliyor. Belediye ve kurumlardan bize spor alanı, eğitim alanı gibi yerler göstermesini istiyoruz. Onların desteği ile yardıma muhtaç ve bataklıktan kurtulmak isteyen gençlere yardımcı olabiliriz. Gelin hep birlikte geleceğimiz olan gençleri kurtaralım” dedi.

Hüseyin Doğan (Nafiz Gürman Mahalle Muhtarı): Onlarca çocuk uyuşturucu bağımlısıydı. Onların elinden tutmak istiyoruz. Her 10 gençten 4’ü içiyor veya satıyordu. Yüzde 80 kesildi. Sinekleri değil, bataklığı kurutmak istiyoruz. “Uyuşturucuya Hayır” kampanyası başlattık. Tehdit almamıza rağmen mücadele ediyoruz. Yarınları kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bizlerin gözü kapansa da çocuklarımız gözü açık olsun. Onlar kurtulsun. Memlekete kazandırmak gerekir. Devletten ve yerel yönetimlerden maddi manevi destek bekliyoruz. Spor ve diğer aktiviteleri yapmamız için yer tahsisi yapılmasını istiyoruz.

Osman Harman: Yıllarca uyuşturucu kullandım. Hiç bırakacağımı tahmin etmiyordum. Alışkanlık yapıyordu. Ama, Osman Yılmaz’ın desteği ve ısrarı ile bırakmayı başardım. Çok mücadele ettim. Muhtar ve Osman abi sayesinde bu zehirden kurtulduk. Yuva kurduk. Onlarla sevgiyi, paylaşmayı ve dostluğu öğrendik. Şimdi bu dernekte görev alarak başka bağımlıların kurtulması için çaba gösteriyorum. Bizi kullanmadan bir yere getiriyorlar. Onlara teşekkür ederim.

Caner Kaptan: Üç yıldır uyuşturucu kullanıyordum. Zehri aldıktan sonra kendimi kaybediyor, zarar veriyordum. Sokakta yatıyordum. Ailemi ve arkadaşlarımı hep üzdüm. Bu dernek ve Osman abi sayesinde hayata tutunmayı başardım. Uyuşturucudan kurtulmama dostluk, kardeşlik ve spor sebep oldu. Bana sahip çıkılmasaydı bırakmam çok zor olurdu. Uyuşturucu yüzünden intihara kadar giden olaylar yaşadım. O zehir hırsızlık, gasp ve hatta fuhuş yaptırıyor. Cinayet işletiyor. Şimdi spor yapıyorum, düzenli bir ailem var. Benim gibi kullanan herkesi bırakmaya davet ediyorum.