Bahçeli: Nahçivan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum" açıklaması yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devam eden Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Bahçeli'nin Twitter hesabındaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır.
Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan’dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum.
Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.
Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur.
Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır.
Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz."
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