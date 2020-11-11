Bahçeli'den 'devlet krizi' açıklaması
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına ilişkin konuşmaktan kaçınan MHP lideri Bahçeli, konu ile ilgili "devlet krizi" değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına ilişkin şimdiye dek bir açıklama yapmayan Bahçeli, konu ile ilgili sessizliğini grup konuşmasında da devam ettirdi.
Devlet Bahçeli, istifa yorumu yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "devlet krizi" değerlendirmesi üzerinden hedef aldı.
Bahçeli, "Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP milletinden umudu kesmiş, tehlikeli sularda kulaç atmaya başlamıştır. Sokak telkinlerinin son zamanlarda ziyadesiyle gündemde olması bunun bir göstergesidir. CHP devleti kurmakla övünmektedir fakat gerçek kurucu Aziz Atatürk liderliğinde büyük Türk milletidir. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi, siyaset krizi, ahlak krizi, son tahlilde CHP krizi vardır. Her geçen gün de kökleşmektedir." dedi.
ABD SEÇİMLERİ
Bahçeli, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yorumunda ise şu ifadeleri kullandı:
"Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Ne filin hortumundan tutuyoruz ne eşeğe binmek için sıraya giriyoruz. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz. Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır. Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Biden geçmişteki sözleri çelişkileri mesafeli tutumları iyimserliğimizin önüne set çekmektedir. Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz."
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