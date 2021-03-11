Bahçeli'den gençlere verileri yok sayan tavsiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'milli ve şuurlu vatansever' öğrencileri iletişim fakültelerini tercih etmeye çağırdı. Bahçeli'nin çağrısı, 11 binden fazla gazetecinin işsiz olduğu, 12 binden fazla gazetecinin ise yargılandığı gerçeğini akıllara getirdi. Gazeteci olanların da ifade özgürlükleri hiçe sayılarak darp edilmesi yine Türkiye gündemindeki sıcak yerini koruyor.
Devlet Bahçeli, açıklamasını yine Twitter üzerinden gerçekleştirdi. Bahçeli attığı tweette 'milli ve şuurlu vatansever' öğrencileri iletişim fakültelerini tercih etmeye çağırdı.
Devlet Bahçeli açıklamasında, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
YA İŞSİZ YA HAPİSTE
Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması iletişim fakültelerinden mezun olan gazeteci adaylarının durumunu akıllara getirdi.
'Hala Gazeteciyiz' platformunun hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 70 iletişim fakültesi bulunuyor. Melih Bulu'nun rektör olmasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne de bir iletişim fakültesi kuruldu ve sayı 71'e yükseldi.
Platformun 2020 yılı için yayınladığı rapora göre, 11 bin 157 gazeteci işsiz, 91 gazeteci cezaevinde, 12 binden fazla gazeteci ise yargılanıyor. Sadece 2019 yılında ise 59 gazeteciye 200'den fazla ceza kesildi.
İÇERDE OLMAYAN DA DARP EDİLİYOR
Geçdiğimiz günlerde gazetecilik mesleğini yerine getirirken birçok kişi saldırıya uğradı. Türkiye, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'nun saldırıya uğramasını konuşurken bir darp haberi de gazeteci Levent Gültekin için geldi. Gazeteci Gültekin, Halk TV'nin 50 metre yakınında 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.
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