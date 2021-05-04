Bahçeli'nin 'Anayasa' çağrısına Anıtkabir hatırlatması
"Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur" sözleriyle muhalefet çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt CHP Gurp Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Anıtkabir'deki olayı hatırlattı.
Bahçeli’nin, yeni anayasa açıklaması sırasında muhalefeti kast ederek kullandığı, "Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Artık uzlaşmak yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den yanıt geldi.
Bahçeli’nin sözlerinin yer aldığı haber metninin görüntüsünü paylaşan Özgür Özel, sosyal medya üzerinden, “Genel Başkanımızın uzattığı eli Anıtkabir'de bile havada bırakan, tüm siyasi muhataplarına hakaretler yağdıran, hepimizi terörist ilan eden biri bunu tek sebepten yazıyor. Mevcut anayasaya göre yapılacak ilk seçimde gidiyorlar" şeklinde yanıt verdi.
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