Bahçeli'nin danışmanından AKP'ye tepki: Bu selektör kimin için?

02 Nisan 2021 Cuma, 10:50

Anayasa Mahkemesi'nin HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameyi usul eksiklikleri nedeniyle oy birliği ile iade etmesi, Cumhur İttifakı'nın iki kanadı arasında gerilime yol açmaya devam ediyor.

AYM'nin kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Mahkeme'yi ağır ifadelerle hedef alıp "HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” demişti. Bu sözlerin ardından AKP'nin yanıtı ise Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak tarafından verilmişti. Altunkaynak, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin adını anmadan yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır" deyip "hukuk devleti" vurgusu yapmıştı.

AKP'den gelen bu yanıt, MHP cephesini rahatsız etti. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bu rahatsızlığı MHP'nin yayın organı Türkgün'deki yazısıyla dile getirdi.

Çiçek, "AYM terör odaklarını, teröristleri değil Türkiye'yi korur!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılması konusunda ayağını sürümektedir. HDP’nin kapatılmaması ve siyasi projelerde onu kullanmak isteyenler verilen karara çok mutlu olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı şehitlere, gazilere saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye çalışanlara moral, terör örgütü PKK’nın yardım ve yaltakçısı HDP’ye ve CHP gibi HDP yardakçılarına motivasyon olmuştur.

Hal bu iken bazı AKP’li yöneticiler, Anayasa mahkemesinin HDP kararı sonrası “Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir” şeklindeki açıklamalarını kime şirin görünmek, kimi mutlu etmek için yapmaktadır? CHP, İP, HDP, SP, Deva, Gelecek mutlu iken ve hepsi koro halinde MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye saldırıya geçmişken bu selektör kimin içindir?"