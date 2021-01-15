Bakan açıkladı: Burs ve kredi başvurularında taahhütname onayı için ek süre tanındı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.
Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı.
Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.
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