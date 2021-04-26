Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:21

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla toplantı düzenlendi.

Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, kuvvet komutanları ve ordu komutanları ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Covid-19 ile mücadele ele alındı. Bakan Akar, komutanlardan bilgi alarak direktifler verdi.