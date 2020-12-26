Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Libya’ya gitti.

DHA
26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:58
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya'ya hareket etti.

Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
 


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