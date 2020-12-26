Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Libya’ya gitti.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya'ya hareket etti.
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
Video Haberler
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması