Bakan Albayrak açıkladı: '1 Milyon Yazılımcı' eğitimine katılanlara her ay 6 GB internet hediye

19 Mayıs 2020 Salı, 13:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız. Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz" dedi.

Bakan Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin işaret fişeğini yakışının 101'inci yıldönümünü kutladıklarını belirterek, 19 Mayıs'ın Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günü olduğunu ifade itti.