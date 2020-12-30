Bakan aracı yok demişti, firma aşıyı 'Keymen'in dağıtacağını açıkladı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:46

Sinovac, yeni tip koronavirüs aşısının Türkiye ve Azerbaycan'daki dağıtımıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sinovac, aşının dağıtımının Keymen firmasına ait olduğunu duyurdu. Sinovac tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Keymen, Sinovac'ın Türkiye ve Azerbaycan'daki özel dağıtıcısı. Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının satın alınması ve temini ile ilgili olarak Türkiye ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ile doğrudan görüşür ve müzakere eder. Keymen, Türkiye'de Sinovac'ı temsil eder, Devlet Malzeme ofisi (DMO) de Türkiye'yi temsil etmektedir" dedi.

BAKAN KOCA, "ARACI FİRMA YOK" DEMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 20 gün önce ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” diye yalanlamıştı. Ancak CHP’li Murat Emir ise Bakan Koca’nın 'yalan söylediğini' ileri sürerek, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla iddiasının doğrulandığını belirtmişti.

BAKAN KOCA: KEYMEN ARACI DEĞİL, DİSTRÜBÜTOR

Bakan Koca, iddialardan sonra, "Çin’den ithal getirilen aşılarda Keymen İlaç’ın aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü" olduğunu belirterek, “Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye’yi temsil etmektedir” demişti.