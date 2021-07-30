Bakan Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Türkiye'de işçi sendikalarının toplam üye sayısı 2 milyon 123 bin 685 oldu.

Sendika üyesi işçilerin konfederasyona göre dağılımında ise Türk-İş 1 milyon 154 bin 177 üye sayısıyla en büyük konfederasyon olma özelliğini devam ettirirken, Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Hak-İş'in 730 bin 516 üyesi olduğu açıklandı. DİSK'e bağlı sendikalara üye işçilerin sayısı ise 206 bin 640 olduğu öğrenildi.

BAKAN BİLGİN'DEN MESAJ

İşçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi. 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını kaydeden Bilgin, 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğu belirtti.

Bakan Bilgin, 2021 Ocak- Temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54'e ulaştığını belirterek, "Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.



