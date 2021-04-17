Bakan bir daha baktı: Hastanenin 'kumanya' paylaşımı gündem oldu
Gaziantep'te bir devlet hastanesi, personele dağıttığı kumanyanın yetersiz olduğu iddialar üstüne asıl kumanyayı paylaştı. Ancak görenler aradaki farklı bulmakta zorlandı.
Gaziantep şehir merkezinde bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin personele sahur için dağıttığı kumanyayı görenler gözlerine inanamadı.
Hastanenin kumanyasındaki mönüye ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir görselde, sahur yemeği olarak yalnız zeytin, peynir ile domates ve salatalık verildiği görüldü.
Bunun üzerine hastane yönetimi bir açıklama yaptı ve iddianın asılsız olduğunu öne sürüp "basına verildiği iddia edilen menü" ve "personelimize verilen menü" diyerek iki mönünün fotoğrafını paylaştı.
Ancak hastanenin personele verdiği kumanyadaki mönünün fotoğrafını görenler paylaşımın gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekti. Zira paylaşılan mönüdeki tek fark, zeytin peynir ve domates ile salatalığın yanında çorba ve çayın da olmasıydı.
Durumun sosyal medyada gündem haline gelmesi üzerine hastane paylaşımını kaldırdı.
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