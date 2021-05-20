Bakan duyurdu: Bu yüzyılın sonunda tamamen yok olabilir
Maldivler Çevre ve Teknoloji Bakanı Aminat Şauna, dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadelede hızlı ve uyumlu davranmaması durumunda ülkesinin bu yüzyılın sonuna kadar tamamen yok olabileceğini belirtti.
Aminat Şauna, CNBC’ye açıklamasında, bugün doğaya verilen zararın bu seviyede devam etmesi halinde 2100 yılında Maldivler diye bir ülkenin kalmayacağını belirterek, “İklim değişikliği bir gerçek ve biz dünyanın en savunmasız ülkesiyiz” dedi.
Maldiv Adaları’nın yüzde 80’inin deniz seviyesinden sadece 1 metre yükseklikte olduğunun altını çizen Bakan, karanın büyük kısmında sellerin, kıyı şeridinde de erozyonun gözlemlendiğini anlattı.
Maldivler iklim değişikliğinin etkisini azaltmaya çalışıyor. Örneğin, ülkede kıyı bölgeleri koruma tedbirleri alındı. Ülke ayrıca diğer ülkeleri sera gazı emisyonunu azaltmaya ikna etmek için bu alanda lider olma çabasında.
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