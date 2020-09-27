Bakan duyurdu: İki aşımızda da hayvan deneyi aşaması bitti

27 Eylül 2020 Pazar, 09:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın Covid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlk olarak TÜBİTAK öncülüğünde ‘Kovid-19 Türkiye Platformu’nu oluşturduklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor."

"İNSAN ÜZERİNDE DENEMELERE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Varank, Covid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."