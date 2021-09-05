Bakan Elvan açıkladı: AKP 9 milyarlık kamu mülklerini sattı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2017-2021 yılları arasında kamuya ait yerlerin 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 liraya satıldığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2017-2021 yılları arasında kamuya ait yerlerin 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 liraya satıldığını açıkladı. Buna göre; şeker fabrikaları ve mülkleri, 3 milyar 464 milyon 479 bin 341 liraya satıldı.
Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, 2017- 2021 yılları arasında kamuya ait satılan yerleri ve elde edilen geliri sordu. Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, söz konusu tarihlerde 8 kuruluşun kamu paylarının ve borsadaki hisse paylarının satıldığını ayrıca 1 liman, 25 elektrik santrali, 10 şeker fabrikasının işletme hakkının devredildiğini, varlıklarının da satıldığını belirtti.
Bakan Elvan, özelleştirme kapsamında 733 taşınmazın satıldığını bildirdi. Elvan, satılan yerlerin tablosunu da paylaşarak, satışlardan 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 lira yani 2 milyar 87 milyon 544 bin 179 ABD doları gelir elde edildiğini belirtti.
Bakan Elvan’ın satışı yapılan yerlere ilişkin açıkladığı tablo şöyle:
- T.P. Petrol Dağıtım, blok hisse yüzde 100 hisse satışı. Satış bedeli 490 milyon lira karşılığı 134 milyon 707 bin 904 ABD doları.
- MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri, blok hisse yüzde 0,07 satışı. Satış bedeli 292 bin lira karşılığı 82 bin 738 ABD doları.
- MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi, blok hisse yüzde 21,26 satışı. Satış bedeli 25 milyon 800 bin lira karşılığı 6 milyon 695 bin 733 ABD doları.
- Gübre Fabrikaları borsada hisse yüzde 0,14 satışı. Satış bedeli 2 milyon 326 bin 567 lira karşılığı 667 bin 365 ABD doları.
- Borusan Mannesmann Boru Sanayi, borsada hisse yüzde 1,35 satışı. 21 milyon 72 bin 578 lira karşılığı 5 milyon 710 bin 683 ABD doları.
- Sönme Neşriyat ve Matbaacılık blok hisse yüzde 0,003 satışı. Satış bedeli 21 milyon 72 bin 578 lira karşılığı 5 milyon 710 bin 683 ABD doları.
- Hidrojen Perosit Sanayi ve Ticaret blok hisse yüzde 28,20 satışı. Satış bedeli 20 milyon 870 bin lira karşılığı 4 milyon 533 bin 166 ABD doları.
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası borsa hisse satışı. 4 bin 484 bin lira (785 ABD doları).
- Türkiye Denizçilik İşletmeleri işletme hakkı devri Tekirdağ limanı. Satış bedeli 347 milyon 100 bin lira karşılığı 65 milyon 448 bin 580 ABD doları. 8 taşınmaz satışı satış bedeli 5 milyon 583 bin lira (1 milyon 557 bin 350 ABD doları)
- Şanlıurfa HES satış bedeli 247 milyon 500 lira (68 milyon 601 bin 684 ABD doları).
- Adıgüzel HES ve Kemer HES satışı bedeli 324 milyon 100 bin lira (91 milyon 478 bin 732 ABD doları).
- Almus ve Köklüce HES satış bedeli 750 milyon 500 bin lira (212 milyon 636 bin 351 ABD doları).
- Yenici HES satış bedeli 130 milyon 300 bin lira (34 milyon 470 ABD doları).
- Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES satış bedeli 30 milyon 540 bin lira (8 milyon 14 bin 907 ABD doları).
- Anamur, Boz yazı, Mut-Derinçay, Silifke, Zeyne HES 9 milyon 40 bin lira (2 Milyon 407 bin 200 ABD doları).
- Elektrik Üretim A.Ş. Menzelet ve Kılavuzlu HES satış bedeli 1 milyar 276 milyon lira (335 milyon 4 bin 857 ABD doları)
- Manyas HES satış bedeli 64 milyon 300 bin lira (15 milyon 810 bin 957 ABD doları).
- Sütçüler HES satış bedeli 8 milyon 620 bin lira (1 milyon 616 bin 836 ABD doları).
- Gönen HES satış bedeli 65 milyon 160 bin lira (12 milyon 311 bin 529 ABD doları).
- Tohma HES satış bedeli 57 milyon 500 bin lira (10 milyon 888 bin 89 ABD doları).
- Dinar 2 HES satış bedeli 8 milyon 1 bin 2 lira (1 milyon 511 bin 77 ABD doları).
- Çine HES satış bedeli 120 milyon 500 bin lira (20 milyon 804 bin 199 ABD doları).
- Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 HES satış bedeli 11 milyon 300 bin lira (1 milyon 519 bin 491 ABD doları).
- Ankara Doğal Elektrik Üretim 142 taşınmaz satış bedeli 70 milyon 37 bin 589 lira (17 milyon 204 bin 949 ABD doları).
- Gayrimenkul A.Ş. 6 taşınmaz satış bedeli 38 milyon 794 bin lira (10 milyon 694 bin 548 ABD doları).
- Sümer Holding A.Ş. 109 taşınmaz satış bedeli 734 milyon 429 bin 453 lira (129 milyon 691 bin 531 ABD doları).
- Türkiye Elektrik Dağıtım 84 taşınmaz satış bedeli 59 milyon 601 bin 220 lira (14 milyon 351 bin 705 ABD doları).
- Maliye Hazinesi’ne ait 240 taşınmaz satış bedeli 870 milyon 909 bin 721 lira (156 milyon 720 bin 678 ABD doları).
- Karayolları Genel Müdürlüğü 13 taşınmaz satış bedeli 50 milyon 700 bin lira (13 milyon 463 bin 390 ABD doları).
- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 12 taşınmaz 26 milyon 811 bin lira (6 milyon 179 bin 998 ABD doları).
Şeker fabrikalarının satış bedelleri ise şöyle:
- Kırşehir Şeker Fabrikası satış bedeli 330 milyon lira (68 milyon 91 bin 779 ABD doları).
- Turhal Şeker Fabrikası satış bedeli 569 milyon lira (123 milyon 440 bin 720 ABD doları).
- Çorum Şeker Fabrikası satış bedeli 528 milyon (112 milyon 156 bin 670 ABD doları).
- Elbistan Şeker Fabrikası satış bedeli 297 milyon lira (63 milyon 124 bin 336 ABD doları).
- Muş Şeker Fabrikası satış bedeli 230 milyon 200 bin lira (48 milyon 475 bin 404 ABD doları).
- Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikaları satış bedeli 287 milyon lira (59 milyon 273 bin 28 ABD doları).
- Afyon Şeker Fabrikası satış bedeli 725 milyon lira (125 milyon 38 bin 805 ABD doları).
- Bor Şeker Fabrikası satış bedeli 336 milyon lira (53 milyon 253 bin 31 ABD doları).
- Alpullu Şeker Fabrikası satış bedeli 150 milyon lira (29 milyon 42 bin 189 ABD doları).
- Şeker fabrikalarına ait 119 taşınmaz satış bedeli 12 milyon 279 bin 341 lira (21 milyon 330 bin 462 ABD doları).
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