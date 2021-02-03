Bakan Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:39

Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."