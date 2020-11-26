Bakan Ersoy: “Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dijital ortamda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Ersoy, "Çok büyük bir aşılama programını Aralık ayı itibarıyla devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, “Sağlık Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını Aralık itibarıyla devreye alıyoruz.
Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin” dedi.
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