Bakan Ersoy’dan turizm sektörünü heyecanlandıran açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun nisanda başlayacağını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA
12 Ocak 2021 Salı, 14:11
Bakan Ersoy’dan turizm sektörünü heyecanlandıran açıklama
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Mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayabileceğini belirten Bakan Ersoy, "Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


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