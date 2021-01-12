Bakan Ersoy’dan turizm sektörünü heyecanlandıran açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun nisanda başlayacağını umuyoruz" açıklamasını yaptı.
Mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayabileceğini belirten Bakan Ersoy, "Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti