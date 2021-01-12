Bakan Ersoy’dan turizm sektörünü heyecanlandıran açıklama

12 Ocak 2021 Salı, 14:11

Mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayabileceğini belirten Bakan Ersoy, "Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.