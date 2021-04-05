Bakan Kasapoğlu, Bingöl’e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 15:51

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek, gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bingöl kadim medeniyetimizin ilçeleriyle, köyleriyle, değerli halkıyla önemli sembollerinden. Biz Bingöl’ün bugüne kadar ki ortaya koyduğu milli iradeden, demokrasiden yana olan tavrını çok iyi biliyoruz. Bu güzel tabloda emeği olan herkese, değerli çalışma arkadaşlarıma, Bingöl’ün aziz yöneticilerine herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün ziyaretimizi imza, yatırımla taçlandırıyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, yapılacak gençlik ve spor yatırımlarının Bingöl halkının 7/24 erişiminde olacağını belirterek, “Ülkemizde gençlik ve spor alanındaki çıtayı Adaklı, Genç, Kiğı, Solhan, Yayladere ve köylerimizle daha yukarıya taşıyacağız. Her ilçede gençlik merkezimiz olacak, semt sahaları, voleybolu futbolu. Spor salonumuzla, basketbol alanlarımızla 20 bin pota kapsamında 100 potamızı Bingöl’e kazandıracağız. 18 tane sentetik sahalarımız, açık kapalı olmak üzere yine Bingöl halkına kazandıracağız. Haserek Kayak Merkezi ülkemizin nadide kayak merkezlerinden bir tanesi. Hem merkezleri hem pistleri hem teknolojik yeni donatılarıyla ülkemizin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz. Projesi tamamlanır tamamlanmaz, onu da imzalayıp harekete geçireceğiz. Özellikle tesislerimizin tüm Bingöl halkının 7/24 hizmetinde olacak. Tüm ekibimizle milletimizin emrinde olduğumuzu, tüm bunların kullanılmasında milletimizin yanında olduğumuzu taahhüt ediyoruz” diye konuştu.