Bakan Kasapoğlu, yeni sezon öncesi futbol dünyasına dostluk çağrısı yaptı
Spor Bakanı Kasapoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki sezon seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’e yükselen Altay’ı tebrik ederken, gelecek sezona ilişkin önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur” dedi.
Kasapoğlu şöyle konuştu: "Taraftarlar da gönüllerindeki takımı pandemi yüzünden televizyon başından destekledi. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur. Tüm takımlarımız tebrik ediyorum” dedi.
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