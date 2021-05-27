Bakan Kasapoğlu, yeni sezon öncesi futbol dünyasına dostluk çağrısı yaptı

Spor Bakanı Kasapoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki sezon seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur” dedi.

İHA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 08:00
Bakan Kasapoğlu, yeni sezon öncesi futbol dünyasına dostluk çağrısı yaptı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’e yükselen Altay’ı tebrik ederken, gelecek sezona ilişkin önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur” dedi.

Kasapoğlu şöyle konuştu: "Taraftarlar da gönüllerindeki takımı pandemi yüzünden televizyon başından destekledi. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur. Tüm takımlarımız tebrik ediyorum” dedi.


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